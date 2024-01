Mondiali di Doha 2024, la leccese Chiara Tarantino portabandiera in Qatar

Figure chiave della squadra azzurra femminile è la leccese Chiara Tarantino, classe 2003, pluri campionessa italiana 100 stile libero e 50 stile libero. Ha partecipato ad almeno 5 eventi mondiali ed europei con la Nazionale assoluta. Gareggia per Fiamme Gialle società militare e Insport, società civile. Si allena regolarmente presso la struttura Out Line di Lecce.





Per potersi allenare su vasca olimpionica da 50 metri, è costretta col suo staff, ad andare a Bari, vista che il CUS Bari possiede l'unica vasca coperta da 50 mt in Puglia. Oltre all'impegno delle gare individuali, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, farà parte della staffetta 4x100 stile libero alla ricerca della qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi.

LECCE - Saranno 34 gli azzurri. 20 uomini e 14 donne, che parteciperanno alle gare di nuoto in vasca in occasione della XXI campionati mondiali in vasca lunga, in programma a Doha (Qatar) dall'11 al 18 febbraio 2024. Le batterie inizieranno alle 8:30 ora italiana, mentre semifinali e finali avranno luogo nel pomeriggio a partire dalle 18:00 ora italiana.