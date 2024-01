Monopoli, in scena al Radar 'La ferocia' dal romanzo di Nicola Lagioia

(ph: Francesco Capitani)

MONOPOLI - Dopo il grande successo del debutto regionale a Bari – con due sold-out registrati al Teatro Kismet a gennaio – La Ferocia, adattamento teatrale di VicoQuartoMazzini del pluripremiato romanzo di Nicola Lagioia, torna in scena in Puglia. Sabato 3 febbraio alle ore 21 è il palco del Teatro Radar di Monopoli ad accogliere il bestiario sull’incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione, diretto da Michele Altamura e Gabriele Paolocà, su adattamento a cura di Linda Dalisi. L’appuntamento rientra nella Stagione 2023.24 ‘Bagliori’, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.Come nel romanzo che è valso a Nicola Lagioia il Premio Strega nel 2015, ne La Ferocia assistiamo alla storia della famiglia Salvemini: a partire dalla figura di Vittorio Salvemini – costruttore pugliese venuto dal nulla che, come da copione, vuole tutto e per riuscire non si pone limiti – si dipana una saga familiare in cui le colpe dei padri si specchiano nelle debolezze dei figli. I suoi successi professionali l’hanno portato a essere proprietario di cantieri edili su cui non tramonta mai il sole, da Bari a Phuket, passando per Parigi e Istanbul. Solo le contraddizioni di qualunque ascesa sfrenata riusciranno a mandare in frantumi le sue sicurezze. A queste è legata la morte della figlia Clara, trovata morta ai piedi di un autosilo.“Con La Ferocia ci concediamo la possibilità di raccontare il Sud non come un’eccezione ma come la regola – raccontano i registi - E di conseguenza ci chiediamo: il Sud può essere una sineddoche? Può assurgere al ruolo di protagonista del dramma di un mondo fuor di squadra, dove il crollo economico dell’occidente e l’incomunicabilità tra sostenibilità ambientale e progresso siano soltanto alcuni dei sottotesti che ci rifiutiamo di interpretare? In fondo il Sud conosce bene questa parte, l’ha imparata a memoria molti secoli fa, ripetendola sottovoce, e ora è pronta a rivelarla a un’umanità che ha smesso di allungare i suoi tentacoli per avvinghiarsi attorno a narrazioni di sistemi economici, sociali e politici stantii, incapaci ormai di tradurre i cambiamenti del presente”.La ferocia è una produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, Elsinor Centro di Produzione Teatrale, LAC Lugano Arte e Cultura, Romaeuropa Festival, Tric Teatri di Bari, Teatro Nazionale Genova. In scena Roberto Alinghieri, Michele Altamura, Leonardo Capuano, Enrico Casale, Gaetano Colella, Francesca Mazza, Gabriele Paolocà e Andrea Volpetti.La Stagione ‘Bagliori’ al Teatro Radar è realizzata con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli.I biglietti hanno un prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria, disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com. Per info si può chiamare il botteghino del Radar (via Magenta, 71, Monopoli) al numero 335 756 47 88. Il programma completo è disponibile sul sito www.teatridibari.it.