Musica e emozioni a Palazzo Pesce: un'eclettica offerta di concerti in Puglia

MOLA DI BARI - Palazzo Pesce, a Mola di Bari, si prepara ad accogliere una serie di straordinari concerti che abbracciano un vasto panorama musicale, promettendo serate indimenticabili per gli appassionati di diverse generi.La Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospiterà il concerto "Roma – New York A/R" con la voce di Beppe Delre e il piano e organo hammond di Vito Di Modugno. Un viaggio attraverso la canzone d'autore italiana e americana, evidenziando i legami musicali che da sempre uniscono l'Italia e l'America.Il quartetto Meridiana Group, formato da Dino Plasmati alle chitarre, Vittorio Palmisano al pianoforte, Pierluigi Balducci al basso e Gianlivio Liberti alla batteria, si esibirà nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce. Il gruppo, nato nel 1987, presenta un repertorio che spazia dal jazz alle affascinanti sonorità del PMG.Lisa Manosperti alla voce e Vince Abbracciante alla fisarmonica porteranno il pubblico in un suggestivo viaggio nei luoghi di Edith Piaf, celebrando la voce tormentata e delicata della celebre artista francese.Rosanna D’Ecclesiis alla voce, Pino Mazzarano alla chitarra, Peppe Fortunato alla tastiera e Saverio Petruzzellis alla batteria omaggeranno Mina con un concerto che rivisita i suoi più grandi successi, reinterpretati con arrangiamenti che spaziano dal tango allo ska al funk.Savio Vurchio alla voce e Pino Mazzarano alla chitarra offriranno un caloroso omaggio a Pino Daniele, esplorando i classici brani napoletani e il vibrante fascino di Napoli.Palazzo Pesce si conferma così non solo come luogo di storia e cultura, ma anche come una scenografia perfetta per vivere la magia della musica in una cornice d'eleganza e tradizione. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e delle atmosfere suggestive.