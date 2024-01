Niveo: esce 'Non è abbastanza', una ballad intensa e potente che graffia l'anima

Venerdì 5 gennaio è uscito su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Ada Music Italy il nuovo singolo di Niveo, “Non è abbastanza'', una ballad pop ricca di saliscendi emotivi che segna per l’artista l’inizio di un nuovo percorso discografico e che nel giorno di uscita ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Novità Pop e Generazione Z) e di Amazon Music (Novità del momento e Novità Pop Italiano).

La produzione del brano, scritto da Niveo e Massimiliano Longo e composto da Niveo stesso, è stata affidata a Steve Tarta. Il Producer, con poche note di pianoforte, introduce la voce del cantautore che, in maniera intima, porta a raggiungimento l’evoluzione di un flusso di coscienza pronto ad esplodere nel ritornello in un vero e proprio sfogo musicale ed emotivo.

Dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la vittoria del Premio Lunezia Generazione Z 2023 e la pubblicazione dell’EP “Scarabocchi”, Niveo ha salutato la fine dell’adolescenza con il singolo “Un’Altra mania” e riparte nel 2024 con una differente maturità, sia a livello vocale che di scrittura.

«Questa canzone per me rappresenta un vero punto di partenza. Negli ultimi mesi ho imparato a nascondermi meno tra le parole, a non vergognarmi dei miei difetti e dei miei errori. Parto parlando delle insicurezze che si provano in una storia d’amore per iniziare a mostrare che c’è oltre al ragazzino entusiasta e, apparentemente, sempre positivo» - racconta Niveo.

Oggi Niveo usa le parole come alleate e non come scudo per nascondersi dal mondo. Ed è proprio con la musica che l’artista invita anche i suoi coetanei a non chiudersi o nascondersi a tutti i costi dietro schermi e felicità apparenti.

“Sappiamo entrambi che non è abbastanza… e quando lo capiamo dobbiamo fermarci e mettere ordine nel nostro disordine” - dichiara il cantautore appartenente alla genZ. “Prenderci cura di noi stessi e dei nostri sogni è importante per poter ‘correre il rischio di amare’ un’altra persona.”