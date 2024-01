Noicàttaro. Disabilità: finanziato l’acquisto di attrezzature sportive. Innamorato: 'Un ulteriore passo verso l’inclusione'

NOICATTARO - Il Comune di Noicàttaro ha ottenuto un finanziamento di 30 mila euro per l’acquisto di attrezzature a sostegno della disabilità in ambito sportivo. La graduatoria assegna all’ente l'importo massimo previsto, per aver presentato istanza al bando regionale dell'assessorato allo Sport "Avviso Pubblico per l'assegnazione delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”.“Il contributo sarà utilizzato per implementare la dotazione sportiva specifica necessaria al progetto Power Sport, avviato con successo nei mesi scorsi con l’obiettivo di coinvolgere nello stesso momento tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro diverse abilità”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.Saranno, quindi, acquistate carrozzine regolabili e canestro per basket inclusivo (baskin), carrozzina da calcio, set coni con palo, pettorine e pallone sonoro per ipovedenti e un tabellone segnapunti.“La strumentazione, selezionata anche grazie alla collaborazione delle associazioni sportive che operano nel progetto Power Sport, ci permetterà di arricchire l’offerta inclusiva e migliorare ancora più strutture sportive comunali come il Palazzetto dello Sport. Un ulteriore passo per abbattere ogni differenza sociale”, conclude il sindaco.