Nuovo Centro Dialisi del Miulli a Castellaneta pienamente operativo

CASTELLANETA - Il Centro di Castellaneta è dotato di n. 12 postazioni tecniche di emodialisi, che permettono quindi a regime di poter trattare circa 48-50 pazienti emodializzati cronici. Nel Centro di Castellaneta è possibile eseguire tutti i tipi di trattamento emodialitico comprese le metodiche ad alta efficienza dialitica come HDF online e mixed HDF, che prevedono l’impiego di dializzatori ad alta efficienza e che permettono di ottenere outcome clinici favorevoli per i pazienti. Il personale sanitario che presta servizio nel Centro di Castellaneta è costituito dai medici nefrologi della UOC di Nefrologia dell’Ospedale Miulli, con l’integrazione di medici consulenti della azienda di servizi sanitari Nephrocare, mentre il personale infermieristico è costituito da professionisti dedicati esclusivamente al Centro Dialisi di Castellaneta.«A Castellaneta, storicamente, vi è un presidio ben organizzato di dialisi del Miulli», spiega il dott. Vitangelo Dattoli, Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli, «e la sua riqualificazione immobiliare e tecnologica conferma l'interesse del nostro Ente a dare una risposta alla domanda di salute dei dializzati. Un’esigenza più volte sollecitata dalle associazioni che tutelano il gli interessi dei dializzati e che ci ha spinti a rilanciare la nostra offerta ambulatoriale in questo importante territorio, con un riscontro che è stato da subito eccellente».Il sistema centralizzato per la produzione del concentrato per il bagno di dialisi permette di abbattere notevolmente l’utilizzo e la generazione di involucri plastici e liquidi reflui di bagno di dialisi. Inoltre, il Centro Dialisi di Castellaneta presenta varie altre soluzioni innovative dal punto di vista della sostenibilità ambientale, fra le quali un sistema di riuso delle acque piovane, un sistema solare termico per la produzione di acqua calda e un sistema fotovoltaico. Queste soluzioni costruttive, oltre a ridurre notevolmente l’impatto ambientale, aumentano il comfort generale per i pazienti che afferiscono al Centro.