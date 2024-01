Omicidio Di Giacomo, esclusa pista passionale

BARI - Il misterioso omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo, avvenuto la sera del 18 dicembre a Poggiofranco, in via Tauro, sta prendendo una direzione diversa dalle prime ipotesi. Gli investigatori escludono ora il movente passionale, inizialmente sospettato, dopo aver analizzato il telefono della vittima.La Squadra mobile, incaricata delle indagini, ha deciso di concentrarsi su altre piste, scartando l'ipotesi di una relazione extraconiugale che aveva circolato nei primi giorni dopo il delitto. La decisione degli investigatori è stata presa dopo un'attenta analisi del telefono di Mauro Di Giacomo, che ha portato a escludere il movente passionale come possibile causa dell'omicidio.Nonostante questa svolta nelle indagini, al momento non è ancora giunta una svolta definitiva, e gli inquirenti continuano a setacciare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La complessità del caso richiede una minuziosa analisi delle prove raccolte e delle testimonianze, nella speranza di gettare luce sull'omicidio ancora irrisolto.La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi e spera che la dedizione degli investigatori porti alla risoluzione del caso, offrendo giustizia per la tragica perdita di Mauro Di Giacomo.