A Castellana Grotte '#Noi Confartigianato: servizi, sviluppo tutela e valorizzazione delle imprese'

CASTELLANA GROTTE - L’Unione Provinciale di Bari della Confartigianato UPSA e il Centro Comunale di Castellana-Grotte, la prossima domenica 28 gennaio, con inizio alle ore 9:00, presso "La Taverna degli Amici" alle Grotte di Castellana daranno luogo al convegno "#NOI CONFARTIGIANATO: servizi, sviluppo tutela e valorizzazione delle imprese".Molti i temi che saranno affrontati durante l'incontro suddivisi in panel.Si parlerà della nuova legge regionale per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese, in novità e prospettive dal regolamento attuativo; del Centro assistenza tecnica per l'artigianato (CATA) di Confartigianato per il supporto, l'innovazione e le opportunità delle imprese artigiane; del sistema camerale e il ruolo della Camera di commercio di Bari per lo sviluppo e le opportunità delle imprese artigiane del territorio; del credito cooperativo e i servizi bancari, finanziari e assicurativi alle imprese del territorio, della Confartigianato, come valore alle imprese delle comunità per il futuro del sistema artigiano italiano.Tra i relatori, Domi Ciliberti, sindaco di Castellana-Grotte, gli onorevoli castellanesi Patty L'Abbate e Ubaldo Pagano, Antonio Sansonetti, presidente Confartigianato Castellana-Grotte, Francesco Sgherza, presidente Confartigianato Puglia, Marco Granelli, presidente Confartigianto Imprese, Umberto Antonio Castellano, segretario Confartigianato Imprese Puglia, Francesco Paolicelli, presidente IV Commissione Sviluppo economico Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, assessore alla Sviluppo economico della Regione Puglia, Claudio Mandrillo, Confartigianato imprese Puglia, Nicola Mastropaolo, responsabile servizio promozione e sviluppo del territorio della CCIAA di Bari, Augusto dell'Erba, presidente della Cassa Rurale e Artgiana di Castellana-Grotte Credito Cooperativo, Antonio Seclì, direttore generale Cassa Rurale e Artgiana di Castellana-Grotte Credito Cooperativo, Angela Pacifico, direttrice UPSA Confartigianato Bari e Brindisi. Modererà Vanni Sansonetti.