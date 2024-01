Operazione Gdf a Polignano: sequestrati beni per un valore di 1,2 milioni

POLIGNANO A MARE - In un'operazione condotta dai Finanzieri a Polignano, è stato eseguito un sequestro preventivo di beni del valore di un milione e duecentomila euro. Il provvedimento è stato emanato dal gip del Tribunale di Bari, al termine di approfondite indagini sul presunto reato di bancarotta fraudolenta. I beni sottoposti a sequestro includono un capannone industriale e un locale commerciale situati nella cittadina pugliese.Quattro individui, legati da vincoli familiari e agendo come amministratori sia di fatto che di diritto, sono stati coinvolti nell'inchiesta. Si sospetta che abbiano depauperato il patrimonio di un'azienda attiva nella vendita di prodotti chimici, attraverso la simulazione di cessione di immobili a favore di un'altra società, anch'essa sotto il loro controllo ma mai divenuta operativa.Le indagini hanno rivelato che il pagamento degli immobili è avvenuto tramite l'assunzione dei mutui esistenti, superando il milione di euro, e il versamento di 120mila euro tramite assegni non datati, mai incassati. Gli inquirenti hanno rinvenuto tali assegni insieme a documentazione contabile, extracontabile e bancaria presso la sede della società acquirente.Inoltre, la società venditrice avrebbe continuato a pagare alcune rate dei mutui anche dopo la cessione degli immobili, suggerendo un collegamento continuo tra le due entità. I reati contestati comprendono il concorso di persone nel reato, bancarotta fraudolenta, bancarotta fraudolenta aggravata, concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari. La vicenda sottolinea l'impegno delle autorità nella lotta contro il crimine finanziario.