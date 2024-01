Critiche alla qualità del cibo nelle mense scolastiche di Bari: intervento di Picaro (Fdi)

BARI - Le mense scolastiche di Bari sono al centro dell'attenzione dopo le denunce dei genitori sui social riguardo alla qualità del cibo servito ai loro figli. In risposta a queste preoccupazioni, Picaro (FDI) ha intrapreso un'azione determinata, inviando una richiesta formale al sindaco Antonio Decaro, al Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, al Comando del nucleo antisofisticazioni alimentari, e alla Commissione trasparenza del Comune di Bari.Le segnalazioni dei genitori indicavano la somministrazione di pesce maleodorante, mele marce e riso duro nelle mense scolastiche. Picaro ha dichiarato di essere intervenuto per garantire ispezioni igienico-sanitarie volte a valutare la qualità del cibo e ad affrontare il problema immediatamente. L'azione è stata motivata dal dovere di tutelare la salute dei bambini e garantire il rispetto dei principi fondamentali delineati dalle Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia.La ditta Ladisa, appaltatrice del servizio, ha fornito giustificazioni che hanno sollevato ulteriori preoccupazioni tra i genitori. L'azienda ha sostenuto che l'odore forte del merluzzo utilizzato provenga dalla zona FAO 27, dove il pesce viene pescato. Picaro ha criticato questa spiegazione, sottolineando che le norme igieniche e le raccomandazioni del Ministero della Salute stabiliscono chiaramente i criteri di freschezza del pesce, e che l'odore fastidioso non dovrebbe essere tollerato.Picaro ha auspicato un intervento tempestivo da parte dell'Amministrazione comunale, in collaborazione con la ASL di Bari, per riesaminare i menu delle mense e apportare le necessarie modifiche. Ha assicurato di aver ottenuto garanzie dagli uffici competenti del Comune che i problemi segnalati non saranno più presenti nelle mense scolastiche.