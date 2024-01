Palese, inaugurata la nuova sede dell’Accademia 'Girolamo Scarasciullo'

PALESE - A Palese, nella mattinata di ieri, domenica 28 gennaio, è stata inaugurata la nuova sede dell’Accademia Musicale “Girolamo Scarasciullo”, nata in ricordo del piccolo scomparso prematuramente nel 2021.Tanti palloncini azzurri e una folta partecipazione della cittadinanza per 'salutare' lo scoprimento della targa e per visitare la nuova struttura che è dotata di tre aule attrezzate con i più diversi strumenti musicali e una grande sala per laboratori e conferenze.La nuova sede dell’Accademia, ubicata nei pressi della stazione centrale di Palese, in via Macchie, sarà un importante presidio culturale e musicale sul territorio a nord di Bari.“La nostra Accademia, giunta quasi al suo terzo anno di vita, offre una serie di corsi di musica a bambini, ragazzi e adulti” spiega Rocco Scarasciullo, padre di Girolamo nonché Presidente dell’Accademia. “Dal canto ai corsi di solfeggio, dai corsi di chitarra a quelli di pianoforte, l’obiettivo è quello scoprire e coltivare i talenti musicali dei giovani palesini e non solo. Di qui l’esigenza di spostarci in una sede più grande e funzionale, utile proprio per rispondere sempre meglio alle esigenze di quanti la frequentano attualmente o di chi vorrà iscriversi”.L’Accademia non è nuova ad iniziative degne di nota sul territorio: già da due anni, nel mese di maggio, viene organizzato un concorso regionale, indirizzato a studenti delle scuole pugliesi. Oltre ai corsi di chitarra e pianoforte, offre corsi di flauto, clarinetto, sassofono, tromba e trombone e gli studenti dell'Accademia hanno spesso l'opportunità di esibirsi in pubblico in concerti o altri eventi musicali.“Le periferie spesso non hanno molto da offrire, specie ai più giovani. Con questa Accademia, particolarmente adesso con questi nuovi spazi, la speranza è di riuscire ad offrire delle opportunità ai più giovani e non solo” conclude Scarasciullo.La sede dell’Accademia, nei pressi della stazione centrale di Palese, sarà operativa da lunedì 29 gennaio, ospitando sin da subito un gran numero di corsi.