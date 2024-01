Poker della Juventus, tris di Milik vale la semifinale per i bianconeri

Juventus fb





Nella ripresa il registro non cambia, con l'attaccante polacco che sigla una tripletta su assist di Locatelli che, approfittando di un disimpegno errato della retroguardia ciociara, insacca a porta vuota. Il poker arriva con la firma del baby talento Yildiz che col destro al volo fa esplodere lo Stadium. I bianconeri volano in semifinale dove incontreranno la Lazio in una doppia sfida tra andata e ritorno.

Finisce 4-0 per la Juventus i quarti di Coppa Italia contro il Frosinone. Protagonista del match è Milik, autore di una tripletta. La prima rete arriva al 6' con il rigore trasformato, concesso da Sacchi per atterramento di Lirola ai danni di Miretti. La doppietta arriva già al 38' con un preciso colpo di testa su cross di McKennie.