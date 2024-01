Polemiche in una scuola di Bari: voto -1 su registro elettronico, ma scompare dopo le proteste

BARI - In una scuola della provincia di Bari, un singolare episodio ha generato polemiche, coinvolgendo un giovane studente che si è visto assegnare un inaspettato -1 sul registro elettronico per una presunta parola di troppo con il compagno di banco.La madre del ragazzo, rimasta senza parole, ha raccontato il fatto a La Stampa. Il voto negativo è stato assegnato dall'insegnante di inglese senza alcuna spiegazione, lasciando la famiglia nell'attesa di chiarimenti che non sono mai giunti. Il giovane, raccontando la situazione, ha specificato che il voto era stato attribuito solo a lui, non coinvolgendo il compagno con cui stava conversando.La madre, delusa dalla mancanza di comunicazione da parte della scuola, ha rimproverato il figlio, ma quattro giorni dopo, il voto controverso è misteriosamente scomparso dal registro elettronico. Tale rimozione sembra essere stata influenzata dalle polemiche sorte in seguito all'insolito episodio.