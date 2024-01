Sergio Mattarella a Bari: al via le celebrazioni dell'80º anniversario del primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale

BARI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Bari, al teatro Piccini, dove si stanno per avviare le celebrazioni per l'80º anniversario del primo Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale. Il significativo evento storico si svolse proprio nel teatro di Bari nei giorni 28 e 29 gennaio del 1944.Il primo saluto è stato pronunciato dal presidente della Regione, Michele Emiliano, dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo. Nel corso delle celebrazioni, il presidente Mattarella visiterà la sala di rappresentanza del foyer del Piccinni, che sarà dedicata al giornalista Oronzo Valentini. Successivamente, si accomoderà in platea, dove verranno letti alcuni passaggi delle cronache del Congresso del 1944, scritte da Alba De Céspedes, scrittrice e partigiana.Il programma prevede inoltre la lectio magistralis del professor Luciano Canfora dal titolo "Dall'armistizio al Congresso di Bari". Seguirà la presentazione al presidente Mattarella del progetto visivo del maestro Giuseppe Caccavale, intitolato "La libertà italiana nella libertà del mondo", che troverà spazio nell'androne di ingresso della sede del Comune di Bari. Un'occasione unica per rievocare e onorare quei momenti fondamentali che hanno plasmato la storia del nostro Paese.