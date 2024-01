Prevenzione e contrasto del racket e dell'usura: sottoscritto protocollo a Surbo

SURBO - E’ stato sottoscritto presso la sede Municipale di Surbo un protocollo d’intesa fra il Comune di Surbo, la “Fondazione Mons. Vito De Grisantis ONLUS” e l’Associazione contro la cultura socio mafiosa Lecce.L’obiettivo dell’accordo siglato è quello di avviare una sinergia in materia di progettazione di attività di prevenzione e contrasto del racket e dell’usura attraverso la promozione di iniziative e di attività progettuali anche di studio, ricerca e formazione.L’iniziativa rappresenta un primo importante tassello di un più ampio percorso attraverso il quale l’Amministrazione Comunale si propone come soggetto istituzionalmente attivo per diffondere e rafforzare la cultura della legalità.Alla sottoscrizione del protocollo, oltre al Sindaco, Ronny Trio, hanno preso parte Don Antonio Morciano, in qualità di Presidente della Fondazione Mons. Vito De Grisantis ONLUS e Luigi Budano, Presidente associazione contro la cultura socio mafiosa.Il Sindaco Trio si dichiara particolarmente soddisfatto e fiducioso che la strada intrapresa rappresenti un importante tassello per la piena e condivisa via della legalità sia all’interno dell’amministrazione che tra questa e tutti gli attori sociali operanti sul territorio, oltre che con i cittadini, per il costante rispetto delle regole di vita democratica.