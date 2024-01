Proteste dei tifosi del Bari dopo la sconfitta: contestazioni e delusione al San Nicola

Ssc Bari fb

BARI - Dopo la pesante sconfitta del Bari per 2-0 contro la Reggiana, alcune centinaia di tifosi si sono radunati davanti all'ingresso del settore autorità e stampa nel San Nicola per contestare la dirigenza del club. Cori contro il presidente Luigi De Laurentiis ("vattene da Bari"), fumogeni accesi e petardi esplosi hanno caratterizzato la manifestazione.La prestazione deludente dell'undici di Marino ha visto la Reggiana espugnare lo stadio pugliese con reti di Fiamozzi al 23' e Bianco all'83'. Nonostante le pesanti assenze, gli emiliani hanno mostrato un maggiore dinamismo fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà il Bari.Dopo il fischio finale, festa sotto il settore ospiti per Nesta e i giocatori emiliani, mentre il ritorno negli spogliatoi di Benali e compagni è stato accompagnato da pesanti fischi di contestazione da parte dei delusi tifosi baresi. La situazione pone ulteriori pressioni sulla dirigenza, che ora si trova ad affrontare la rabbia e la delusione di una base tifosa insoddisfatta.