I muretti a secco di Gaetano Mele alimentano spirito e anima

- La WIP Edizioni ha pubblicato per la Collana di Narrativa e Poesia il tascabile di Gaetano Mele “Muretti a secco” con la prefazione di Alessandro Lattarulo, che cura anche la Collana.La muratura a secco è una recinzione, solitamente per abitazioni rurali, fatta con pezzi di pietra squadrati o informi, senza interposizione di malta. I muretti a secco, utilizzati per delimitare le proprietà, sono divenute nel tempo complementi di arredo. Proprio come le poesie di Gaetano Mele che allegoricamente fa conoscere la bellezza attraverso i suoi versi che rappresentano le sue semplici pietre che con il loro posizionamento si comprende anche la funzione.L’autore, come un orologio, puntuale e preciso, fa conoscere regolarmente le sue poesie come gocce di cultura che alimentano lo spirito e l’anima. Mele non si interessa solo di poesia in lingua, ma anche di dialetto barese, materia che lo appassiona molto, al punto che con gli amici Giuseppe Gioia (1937-2020) e Francesco Signorile, hanno pubblicato, con lo stesso Editore, il corposo Dizionario Barese-Italiano e Italiano-Barese “Per non dimenticare”, il più completo vocabolario presente al momento sul mercato, per la soddisfazione di cultori e appassionati della nostra prima lingua.Ma Gaetano ha pubblicato anche altri testi con versi sia in lingua che in dialetto barese, dalle quali si evince la sua passione per la cultura a 360 gradi.Scrive Alessandro Lattarulo nella prefazione: «Se la vita si frammenta come un puzzle e lascia affiorare la melanconia che d’altronde ha sempre innervato tanta produzione poetica, non mancano finestre spalancate nella speranza, che a Gaetano Mele, come evidente nelle liriche che chiudono la silloge, sono arrivate in larga misura dall’esperienza di volontariato svolta in carcere, dove persino i figli altrui diventano un po’ i propri».