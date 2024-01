Raid israeliani in Libano: eliminato comandante di Hezbollah

I raid israeliani in Libano proseguono con l'eliminazione di uno dei comandanti delle forze di elite di Hezbollah. Il ministro della Difesa Yoav Gallant avverte che "Beirut può diventare come Gaza". Si registrano tensioni crescenti mentre parenti degli ostaggi israeliani a Gaza sono diretti al valico di Kerem Shalom con la Striscia con l'intenzione di bloccare il posto da dove giornalmente entrano aiuti umanitari per la popolazione dell'enclave palestinese. Secondo i media l'azione è in protesta contro Hamas che impedisce alla Croce Rossa di visitare gli ostaggi, di rendersi conto delle loro condizioni e fornirgli aiuto medico e umanitario.