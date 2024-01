Raid israeliano a Khan Yunis: tre giornalisti uccisi

Tre giornalisti sono stati uccisi durante un raid israeliano a Khan Yunis, secondo quanto riferisce l'agenzia Wafa. Le vittime sono Mustafa Abu Thraya, Hamza Dahdouh e Ali Salem Abu Ajwa, quest'ultimo nipote del fondatore di Hamas Ahmed Yassin, precedentemente deceduto in un attacco aereo su Gaza.Hamza Dahdouh, figlio di un noto giornalista di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, è stato coinvolto in una tragedia familiare simile in passato. Wael Al-Dahdouh si trovava in un ospedale per documentare gli attacchi israeliani quando ricevette la devastante notizia che un raid aveva colpito gran parte della sua famiglia.La situazione nella Striscia di Gaza rimane estremamente tesa, con i recenti bombardamenti israeliani che hanno causato almeno 16 vittime e ferito altre 50 persone, secondo i media palestinesi. Nel corso della notte, altri sei sono morti in un raid israeliano in Cisgiordania, dove quattro guardie di frontiera sono rimaste ferite. Questi eventi tragici aggiungono ulteriori tensioni al contesto già critico nella regione.Oggi, Antony Blinken è atteso in Giordania e in Qatar nell'ambito della sua missione in Medio Oriente, cercando di affrontare e arginare l'escalation della violenza nella zona.