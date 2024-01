Raid su Gaza: 25 morti. Israele: 'Noa è viva'

L'esercito israeliano ha dichiarato che Noa Argamani, la 26enne ostaggio a Gaza, sembra essere viva, contraddicendo le affermazioni di Hamas. Il portavoce militare Hagari ha respinto l'idea che l'edificio dove erano detenuti gli ostaggi sia stato colpito, smentendo l'uccisione di Itay e Yossi.Nel frattempo, l'Iran ha effettuato bombardamenti in Siria e Iraq, affermando di aver colpito obiettivi ISIS ad Aleppo e un presunto quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan segnalano 4 morti e 6 feriti, mentre l'Iraq condanna l'azione, definendola un attacco alla sovranità nazionale.La Striscia di Gaza continua a essere teatro di violenza, con i media palestinesi che riportano 25 morti in bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime a 132. Nel centro di Israele, un attentato ha causato un morto e 17 feriti. La situazione in Yemen sarà discussa oggi in una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.