Arrestato a Nardò dopo violento attacco con tubo di ferro alla compagna

NARDO' - Un uomo di 36 anni, residente a Nardò, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. La vicenda si è verificata quando, sceso in strada durante una lite, l'uomo ha inseguito la sua compagna minacciandola con un tubo di ferro. La situazione fortunatamente ha preso una svolta positiva quando una carabiniera fuori servizio, casualmente presente sul luogo, è intervenuta tempestivamente, riuscendo a fermare l'aggressore e a evitare ulteriori conseguenze gravi. L'uomo è stato quindi condotto in carcere in attesa delle prossime fasi legali.