Dakar Rally fb

- Lo svedese Ekstrom su Audi, come l'anno scorso, ha vinto il prologo delle auto della Dakar 2024 in programma dal 5 al 19 gennaio 2024 e per la quinta volta consecutiva in Arabia Saudita. La vettura tedesca ha riportato 23" di distacco dalla Toyota condotta dall'americano Quintero. Tra le moto davanti a tutti, lo spagnolo Schareina su Honda.