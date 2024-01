Serie A, Inter e Juventus al giro di boa per il titolo d'Inverno

- Inizierà questa sera la diciannovesima e ultima giornata di andata della Serie A 2023-2024. Alle 20.45 sul rettangolo del Dall'Ara, il Bologna ospiterà il Genoa in un confronto tra due nobili del calcio italiano per i 7 scudetti vinti dagli emiliani e per i 9 conquistati dai liguri. Una contrapposizione numerica che introduce il tema scudetto nel turno che dovrà eleggere la squadra Campione d'Inverno.Candidate alla conquista di questo titolo restano Inter e Juventus, entrambe impegnate in sfide tutt'altro che facili, rispettivamente contro Verona e Salernitana. I nerazzurri di Simone Inzaghi affronteranno alle 12.30 di sabato 6 gennaio 2024 a San Siro un avversario che dovrà riscattare lo 0-1 subìto proprio dalla Salernitana al Bentegodi nello scorso 30 dicembre.E da un Inzaghi all'altro, sul piano della permanenza in A, il passo è breve, poichè la compagine amaranto allenata dal fratello Filippo ospiterà la Juventus. Nel confronto in programma all'Arechi alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio, i campani cercheranno di riscattare il 6-1 inflitto dai bianconeri all'Allianz Stadium il 4 gennaio nell'ottavo di finale che ha sancito la loro uscita dalla Coppa Italia.