'Restiamo Umani', a Casarano un dibattito sul genocidio del popolo palestinese

CASARANO (LE) - Proseguono gli eventi nella città di Casarano: è organizzato da un gruppo di cittadini l’evento in programma per martedì 23 gennaio che vedrà la partecipazione di docenti e non solo, i quali avvieranno un dibattito critico sull’attuale scenario geopolitico che vede coinvolto anche il governo italiano. Il dibattito aperto a tutti si terrà il prossimo martedì alle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale di Casarano "Gino Pisanò" in Via Sapri. - Proseguono gli eventi nella città di Casarano: è organizzato da un gruppo di cittadini l’evento in programma per martedì 23 gennaio che vedrà la partecipazione di docenti e non solo, i quali avvieranno un dibattito critico sull’attuale scenario geopolitico che vede coinvolto anche il governo italiano. Il dibattito aperto a tutti si terrà il prossimo martedì alle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale di Casarano "Gino Pisanò" in Via Sapri.





Interverranno: Prof. Francesco Primiceri, Prof. Gabriele Bastianutti, Prof. Francesco Piccolo, Art. Director Busacca. Coordina: Marco Mastroleo - Consigliere comunale. Le sonorizzazioni sono a cura di Donatello Pisanello.

"L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’attuale situazione israelo-palestinese affinchè non subentri una colpevole assuefazione – scrivono gli organizzatori- La manifestazione vuole essere al contempo un gesto di solidarietà alla resistenza contro l’occupazione Israeliana delle terre palestinesi e di vicinanza alle migliaia di vittime mietute in pochi mesi. Il titolo stesso 'Restiamo Umani' attinge alla matrice più profonda del termine che dovrebbe accomunare il genere Umano oltreché richiamare un principio generalmente riconosciuto dalle democrazie: tutelarne i diritti connessi. L’invito dunque è quello alla partecipazione per inquadrare in modo critico il conflitto israelo-palestinese che ci vede profondamente coinvolti e parti in causa come uomini e come cittadini attraverso i nostri Governi".