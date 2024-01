Ruffano torna a teatro, si comincia con 'La Setta dei poeti estinti'

RUFFANO - Si rinnova a Ruffano l’appuntamento con la rassegna Teatrale organizzata dall’associazione di volontariato Odv Kairòs e patrocinata dal Comune di Ruffano, giunta alla IV edizione. Un cartellone che offre spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età per una rassegna divenuta un punto di riferimento per gli appassionati di teatro del territorio.Sabato 20 gennaio, a inaugurare la nuova stagione, lo spettacolo “La Setta dei poeti estinti”, frutto di un percorso laboratoriale e di ricerca, scritto e diretto dall’attore e regista Ippolito Chiarello, con il contributo dei ragazzi e delle ragazze Green Kairòs che saranno in scena: Marica, Sofia, Chiara, Vittoria, Alberto, Marco, Sara, Ludovica, Leonardo e Margotte, la supervisione del prof. Rocco Luigi Nichil, musiche originali eseguite dal vivo di Gioele Nuzzo.Un gradito ritorno domenica 4 febbraio quello della compagnia Meridiani Perduti Teatro con lo spettacolo “La stanza di Agnese”, di e con Sara Bevilacqua: il lato intimo e privato e il lato pubblico di Paolo Borsellino raccontato dalla compagna di una vita, la moglie Agnese.Domenica 18 febbraio appuntamento con la commedia di Raffaele Viviani, “La Miseria non esiste”, una divertentissima e accesissima farsa che racconta la Napoli popolare dei primi anni del ‘900, portata in scena dalla compagnia La Busacca, con Francesco Piccolo, Sasy Piccolo, Claudia Mancino, Mina Morciano, Ettore De Matteis, Sabina Donnicola e Stefania Bocco.Francesco Cortese, attore e regista della compagnia Zeromeccanico, sarà protagonista domenica 3 marzo di “Mondo Sorcio”, spettacolo caratterizzato da un’impronta surreale e tragicomica, che diviene azione performativa e che si sviluppa anche grazie all’intervento del pubblico.Domenica 17 marzo i dubbi, le ansie e le paure del matrimonio negli anni ’60 nello spettacolo “Anna Cappelli”, monologo scritto da Annibale Ruccello, protagonista Giada Prandi. Domenica 7 aprile sarà la volta di “Verba Manent”, nuovo spettacolo di Ura Teatro, di e con Fabrizio Saccomanno e Fabrizio Pugliese, musiche dal vivo di Matteo Schiavone, ispirato alla figura del genio matematico leccese Ennio De Giorgi.Domenica 14 aprile, il ritorno della Compagnia Teatrale Kairòs con lo spettacolo liberamente tratto dalle commedie: “L’inventore del cavallo”, “Il ciambellone” e “Visita di condoglianze” di Achille Campanile Eppur si Muore, con adattamento e regia di Matteo Rocco Carbone.Factory Compagnia Transadriatica torna in rassegna con “Il Viaggio dei bambini”, Ballata per la Katër i Radës domenica 28 aprile. Con Sara Bevilacqua, Riccardo Lanzarone e musiche composte ed eseguite dal vivo da Redi Hasa si narra di Elvis e Lindita, i bambini tra i protagonisti delle cronache giornalistiche della tragedia della nave albanese Katër I Radës avvenuta nel canale di Otranto nel 1997. A chiudere la rassegna, venerdì 10 maggio lo spettacolo “Robe dell’altro mondo” della compagnia Carrozzeria Orfeo con Federico Bassi, Sebastiano Bronzato, Massimiliano Setti, Giacomo Trivellin, amara e paradossale denuncia sociale sulle paure metropolitane che condizionano la nostra quotidianità e le nostre relazioni.Gli spettacoli si svolgeranno presso la Sala San Francesco di Via Napoli a Ruffano.Info e prenotazioni biglietti e abbonamenti: luigicossa@libero.it// 328.2233833, 347.2485922L’Associazione O.d.V. Kairòs opera principalmente nell’area educativa e culturale con particolare riferimento all’ambito teatrale e alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico artistico e nell’area della solidarietà sociale in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età, degli immigrati, della devianza sociale minorile.Addetta stampa e comunicazione social: Monia Saponaro 347.2485922 // info@odvkairòs.it