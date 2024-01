Serie B, il Bari perde 0-2 con la Reggiana al San Nicola

Ssc Bari fb





Il Bari è all’undicesimo posto in classifica con 27 punti insieme al Cosenza. Prima della partita è stato osservato il minuto di raccoglimento in ricordo di Gigi Riva, grande attaccante del Cagliari e della Nazionale scomparso lunedì 22 gennaio all’ età di 79 anni.

- Seconda sconfitta interna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 0-2 con la Reggiana nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno di Serie B. Nel primo tempo al 23’ gli emiliani passano in vantaggio con Fiamozzi e raddoppiano nel secondo tempo al 38’ per merito di Bianco. Quinta sconfitta in questa stagione dei pugliesi.