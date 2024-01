Serie B, il Bari vince 3-1 sulla Ternana al San Nicola

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 37’ Dorval realizza la terza rete dei galletti e al 42’ gli umbri segnano con Diakitè. Nella squadra di Marino debuttano i nuovi acquisti Kallon e Lulic. Il Bari è al decimo posto in classifica con 26 punti. La Ternana è quartultima con 18 punti.

- Terza vittoria interna del Bari in questo campionato. I biancorossi prevalgono 3-1 sulla Ternana al “San Nicola” nella ventesima giornata, la prima di ritorno di Serie B. Nel primo tempo al 41’ i pugliesi passano in vantaggio con Ricci e raddoppiano al 43’ per merito di Nasti.