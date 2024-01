Serie C, il Brindisi pareggia 0-0 con il Monterosi

Primo pareggio esterno del Brindisi, che impatta 0-0 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. Quarto pareggio in questo campionato il primo per 0-0 per i pugliesi.Secondo risultato utile consecutivo per il Brindisi, che è al penultimo posto in classifica con 16 punti. Quarto pareggio interno per i laziali. Quinto pareggio in questa stagione, il primo per 0-0 per il Monterosi ultimo con 15 punti.