- Quarta vittoria interna del Cerignola che prevale 4-2 sul Crotone al “Monterisi” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 26’ i calabresi passano in vantaggio con l’ autorete di Gonnelli e raddoppiano al 40’ per merito di D’ Ursi.

Nel secondo tempo al 22’ gli ofantini accorciano le distanze con Malcore e i tre gol di D’ Andrea al 33’ al 44’ e al 96’ sono decisivi per il successo dei pugliesi. Sesta vittoria in questo torneo della squadra di Ivan Tisci che è all’ ottavo posto in classifica con 35 punti. Quarta sconfitta esterna del Crotone, terzo con 39 punti insieme al Picerno e al Benevento.