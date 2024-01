Serie C, il match clou Foggia-Taranto sabato 6 gennaio in Diretta TV alle 16,15 su Antenna Sud

Foggia-Taranto è il match clou della ventesima giornata, la prima di ritorno, del girone C di Serie C. La gara si disputerà sabato 6 gennaio alle 16,15 allo “Zaccheria” a porte chiuse, per motivi di ordine pubblico e sarà trasmessa in Diretta Tv su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.I dauni cercheranno di vincere per confermarsi in zona play off e gli jonici dovranno prevalere per avvicinarsi al terzo posto. Nel Foggia in attacco giocheranno Peralta e Tonin. Nei rossoblu pugliesi sarà indisponibile Cianci squalificato, ma l’ allenatore Ezio Capuano potrà contare in avanti, su Kanoutè e Bifulco. Nell’ andata il Taranto vinse 2-0 allo “Iacovone”.