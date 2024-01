Serie A, il Lecce sfiderà il Cagliari al Via del Mare

- Il Lecce sfiderà domani alle 18 il Cagliari al “Via del Mare” nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una gara difficile, perché i sardi dovranno ottenere i tre punti per lasciare il terzultimo posto, mentre i giallorossi pugliesi cercheranno di vincere per avvicinarsi alla salvezza.Nel Lecce Ramadani e Kaba giocheranno come esterni, Strefezza regista, Krstovic e Oudin in attacco. Nel Cagliari Prati e Sulemana sulle fasce, Oristanio trequartista, Viola e Pavoletti in avanti. Arbitrerà Davide Massa della sezione di Imperia.Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce il 25 novembre 2019, i sardi riuscirono a pareggiare 2-2. Nel primo tempo al 30’ il Cagliari passò in vantaggio con Joao Pedro e nel secondo tempo raddoppiò al 22’ per merito di Nainggolan, al 38’ Lapadula accorciò le distanze per i salentini e al 91’ Calderoni realizzò la rete del pareggio.