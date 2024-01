Serie C: il Monopoli pareggia 1-1 con il Catania

Pixabay

FRANCESCO LOIACONO - Terzo pareggio esterno del Monopoli che impatta 1-1 contro il Catania al “Massimino Cibali” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 30’ il Catania passa in vantaggio con Cicerelli e nel secondo tempo al 24’ Bizzotto realizza la rete del pareggio dei biancoverdi.

Settimo pareggio in questo campionato per i pugliesi che sono al sedicesimo posto in classifica con 23 punti. Terzo pareggio interno del Catania. Quinto pareggio in questa stagione per i siciliani dodicesimi con 29 punti insieme al Potenza.