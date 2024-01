Serie C, il Monopoli perde 2-1 con il Monterosi al Bonolis di Teramo

- Settima sconfitta esterna del Monopoli che perde 2-1 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 14’ i laziali passano in vantaggio con Di Francesco, nel secondo tempo al 14’ i biancoverdi pareggiano per merito di Borello e al 22’ Verde realizza la rete decisiva per il successo del Monterosi. Il Monopoli è al quartultimo posto in classifica con 19 punti insieme al Messina. Seconda vittoria interna del Monterosi ultimo con 14 punti con il Brindisi.