Serie C, il Taranto acquista De Marchi dal Padova

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Taranto ha acquistato l’ attaccante Michael De Marchi 30 anni a titolo definitivo dal Padova. Il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2025 e nella sua carriera ha giocato nel Carpi e nel Cittadella in Serie B, nel Prato, nella Virtus Verona, nell’ Imolese, nel Pescara e nel Sud Tirol in Serie C, nella Correggese in Serie D e nel Cerea in Eccellenza.





In questa stagione De Marchi ha disputato da agosto a dicembre 2023 5 partite nel Padova nel girone A di Serie C. Il giocatore potrebbe debuttare nel Taranto domenica 21 gennaio alle 14 contro il Messina al “San Filippo” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C.