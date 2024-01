- Terzo pareggio interno del Taranto, che impatta 2-2 con il Benevento allo “Iacovone” nella ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 6’ i campani passano in vantaggio con Berra e al 13’ gli jonici pareggiano per merito di Kanoutè.

Nel secondo tempo al 6’ Ciano riporta in vantaggio il Benevento e al 14’ il neo acquisto Simeri realizza la rete del pareggio dei pugliesi. Quinto pareggio in questo torneo per la squadra di Ezio Capuano, che è al settimo posto in classifica con 38 punti. Quinto pareggio esterno del Benevento, terzo con 40 punti.