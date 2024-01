Serie C, il Taranto perde 1-0 con il Messina al San Filippo

- Quinta sconfitta esterna del Taranto che perde 1-0 con il Messina al “San Filippo” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno del girone C di Serie C. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 12’ da Zunno per la vittoria dei siciliani. Settima sconfitta in questo torneo degli jonici, che sono al sesto posto in classifica con 37 punti. Quarta vittoria interna del Messina. Sesto successo nel girone C di Serie C per i siciliani, quattordicesimi con 25 punti insieme al Foggia.