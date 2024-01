Serie C, Taranto-Benevento match clou

Taranto-Benevento è il match clou della ventitreesima giornata, la quarta di ritorno del girone C di Serie C. La gara si disputerà domenica 28 gennaio alle 16,15 allo “Iacovone”. Gli jonici dovranno vincere per avvicinarsi al terzo posto e i campani cercheranno il successo per restare in corsa verso la promozione in Serie B. Nei pugliesi tornerà in panchina il tecnico Ezio Capuano, assente per squalifica nella partita persa 1- 0 al “San Filippo” con il Messina. Non giocherà il centrocampista Bifulco, fermato dal giudice sportivo e in attacco ci saranno Kanoutè e De Marchi. Nei campani Starita e Lanini giocheranno in avanti.