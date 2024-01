Il Lecce cede Lemmens e Salomaa al Lecco

Anche il centrocampista finlandese Henri Salomaa 20 anni è stato al Lecco e ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il calciatore non è mai stato utilizzato dal tecnico dei pugliesi Roberto D’ Aversa in questo campionato, ma nelle scorse stagioni ha giocato nel Lecce Primavera, nel Hjk Klubi e nell’ Hjk Helsinki, due squadre finlandesi.

Il Lecce ha ceduto il difensore belga Mats Lemmens 21 anni in prestito al Lecco in Serie B. Il calciatore ha firmato fino al 30 giugno 2024 con la squadra lombarda e da agosto a dicembre 2023 non ha mai disputato una gara in Serie A con i salentini. Nella sua carriera ha giocato nel Genk in Belgio e nel Lecce Primavera.