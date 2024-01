Auto ribaltata a Capodanno a Molfetta, provvedimenti restrittivi per minori

BARI - La Procura presso il Tribunale per i Minori di Bari ha emesso ulteriori tre provvedimenti restrittivi per minori di 18 anni in relazione ai disordini verificatisi la notte di Capodanno in Piazza Vittorio Emanuele. I ragazzi sono coinvolti in episodi di guerriglia urbana, partecipando al concorso con soggetti maggiorenni già arrestati. Le accuse comprendono danneggiamento aggravato e violazioni dell'art. 421 bis del codice penale, introdotto recentemente dal decreto "Caivano".Gli indagati, analizzati dagli organi investigativi dei Carabinieri, sono accusati di utilizzare ordigni esplosivi per causare disordine pubblico e minacciare la sicurezza, generando timore nella cittadinanza. Nonostante i danni subiti dai proprietari dei mezzi danneggiati, la punizione non è stata richiesta. Dopo il tempestivo intervento investigativo, i minori coinvolti sono stati collocati in tre comunità diverse, ma il procedimento è ancora nelle fasi delle indagini preliminari, con l'interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati che seguiranno. La determinazione della colpevolezza avverrà durante il processo.