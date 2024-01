Serie A, il Lecce pareggia 1-1 con il Cagliari al Via del Mare

Al 31’ il Lecce passa in vantaggio con Gendrey di testa sugli sviluppi di un calcio d’ angolo battuto da Oudin. Prima rete in Serie A del difensore francese dei pugliesi. Al 38’ Krstovic della squadra di Roberto D’ Aversa va a un passo dal raddoppio.



Nel secondo tempo al 10’ Kaba del Lecce non concretizza una buona occasione. Al 23’ il Cagliari pareggia per merito di Oristanio, tocco al volo di destro su cross di Viola. Al 42’ Ramadani dei salentini con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Il Lecce è al dodicesimo posto in classifica con 21 punti insieme al Genoa.

- Quarto pareggio interno del Lecce. I salentini impattano 1-1 con il Cagliari al “Via del Mare” nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo all’ 8’ Strefezza dei giallorossi pugliesi va vicino al gol. Al 14’ Viola dei sardi su punizione sfiora la rete.