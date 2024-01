Trinitapoli celebra l'Epifania con il Pranzo della Carità organizzato dalla Caritas Diocesana

Alla vigilia dell'Epifania, il Centro Ascolto Caritas Diocesana interparrocchiale di Trinitapoli ha vissuto un momento di condivisione e solidarietà con il Pranzo della Carità, che ha visto la partecipazione di oltre sessanta persone. L'iniziativa è stata promossa e offerta dalla Caritas cittadina, coinvolgendo operatori e volontari provenienti dalle Caritas parrocchiali.Durante il pranzo, preparato con cura, sono stati serviti succulenti primi piatti, salumi, formaggi, insalata, agnello arrosto, pandoro e panettone. L'evento ha suscitato emozioni e ha rappresentato un momento di aggregazione e solidarietà tra i partecipanti.Tra i presenti, si sono distinti la presenza dell'Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, Mons. Leonardo d’Ascenzo, di Mons. Giuseppe Pavone, parroco della parrocchia B.V.M. di Loreto, e del delegato Caritas diocesano, il diacono Ruggiero Serafini. Nel suo messaggio, Mons. d’Ascenzo ha ribadito l'importanza del gesto d'amore verso il prossimo, sottolineando che amare il prossimo come se stessi è una grande verità che unisce le persone. Ha evidenziato che chi ama sarà amato di riflesso, poiché l'amore non è un atto di pretesa, ma di dono.Il direttore della Caritas, Ruggiero Serafini, ha sottolineato il lavoro svolto durante tutto l'anno nelle strutture di ascolto ed accoglienza per i più bisognosi. Ha esortato a vivere il messaggio della solidarietà nella quotidianità, accogliendo il prossimo a partire dal più bisognoso. Ha concluso esprimendo un sentito ringraziamento ai numerosi volontari, riconoscendo il loro contributo fondamentale nell'organizzazione di iniziative come questa.