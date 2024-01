Serie A, il Lecce perde 2-1 con il Genoa al Luigi Ferraris

Nel secondo tempo al 2’ Malinovsky dei grifoni colpisce il palo. Al 25’ il Genoa pareggia per merito di Retegui di testa sugli sviluppi di una punizione calciata da Gudmundsson. Al 31’ i liguri passano in vantaggio con Ekuban, rovesciata al volo su cross di Vasquez. Al 44’ Ramadani dei pugliesi sfiora il pareggio. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Roberto D’ Aversa. Il Lecce è al quattordicesimo posto in classifica con 21 punti.

- Sesta sconfitta esterna del Lecce in questo campionato. I salentini perdono 2-1 con il Genoa al “Luigi Ferraris” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno di Serie A. Nel primo tempo al 10’ Retegui dei liguri va vicino al gol. Al 17’ Krstovic dei giallorossi pugliesi si fa parare un rigore dal portiere Martinez concesso per un fallo di Vasquez su Almqvist. Al 31’ il Lecce passa in vantaggio con Krstovic, conclusione da fuori area su passaggio di Gendrey.