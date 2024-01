'Snooty' lo squalo limone molto speciale: una deformità alla mascella lo fa sembrare sorridere costantemente

Nick Derutter, originario di Lovanio, in Belgio, lavora come istruttore subacqueo in Honduras. Durante un viaggio a Giove nella contea di Palm Beach, nello stato della Florida, negli Stati Uniti, ha intercettato uno squalo limone molto speciale. “Snooty", infatti, ha una deformità alla mascella che la fa sembrare come se sorridesse costantemente. È unica nel suo genere e, secondo Nick, l'unico squalo al mondo a mostrare questa anomalia. Sebbene gli squali limone abbiano un aspetto spaventoso, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono di natura molto gentile. Ecco il video del bellissimo momento in cui il subacqueo incontra lo squalo: