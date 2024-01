Solidarietà a Bari: bar in via Dante dona cornetti invenduti ai più bisognosi

BARI - In un gesto di altruismo e sensibilità sociale, il "Dodò Café" a Bari ha intrapreso un'azione di beneficenza donando i cornetti invenduti a coloro che ne hanno bisogno. Luigi D’Alba, 44 anni, responsabile del bar situato in via Dante Alighieri, ha spiegato che questa iniziativa è in corso da circa un mese, durante l'orario di chiusura del locale.I cornetti non venduti durante la giornata vengono accuratamente incartati, sistemati in sacchetti e legati alla maniglia della porta d'ingresso del bar. Questa gentile offerta è indirizzata a chiunque ne abbia bisogno, come persone che passano di fronte al bar o che entrano per chiedere un po' d'acqua. La quantità di cornetti donati varia, ma l'intenzione è chiara: evitare lo spreco di cibo e contribuire a lenire la fame di chi è in difficoltà.Luigi D’Alba ha sottolineato che preferisce donare i cornetti anziché buttarli, poiché la prospettiva di sprecare il cibo lo ha sempre infastidito. Questa iniziativa di solidarietà non comporta alcun costo per il bar, ma rappresenta un gesto umano che ha un impatto positivo sulla comunità locale.Nonostante la ricezione di un biglietto suggerisca di portare i cornetti all'Area51 in corso Italia, un centro polifunzionale dedicato alle persone fragili, D’Alba ha spiegato che, poiché si sposta a piedi, diventa complicato seguire questa opzione. Pertanto, il "Dodò Café" continuerà a lasciare i cornetti fuori dal bar, a disposizione di chi ne ha bisogno, confermando il suo impegno sociale nel rendere la comunità un posto migliore.