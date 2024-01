Paura a Bari: scompare Tommaso Monno, affetto da Alzheimer

BARI - San Pio e l'intera comunità di Bari vivono ore di angoscia e preoccupazione per la scomparsa di Tommaso Monno, un 70enne che è misteriosamente sparito dall'Ospedale San Paolo il 2 gennaio. L'uomo era ricoverato nel reparto di Medicina al sesto piano a causa di febbre e bronchite, ma la sua scomparsa ha generato grande apprensione, specialmente considerando che soffre di Alzheimer.L'allarme è stato lanciato dai familiari e dagli operatori sanitari dopo che Monno è stato scoperto mancante dalla sua stanza d'ospedale. L'uomo, indossante una tuta blu e delle ciabatte, è ora ricercato attivamente. La sua condizione di salute, complicata dalla malattia di Alzheimer, rende la situazione ancora più delicata e urgente.Chiunque sia in possesso di informazioni utili o abbia notato qualcosa di sospetto è fortemente incoraggiato a contattare immediatamente il numero dedicato, 3292889812, per fornire dettagli cruciali che possano aiutare nelle ricerche e contribuire al ritrovamento di Tommaso Monno.La scomparsa di una persona anziana, specialmente quando affetta da disturbi cognitivi come l'Alzheimer, genera una preoccupazione particolarmente intensa nella comunità. Le autorità e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per individuare il 70enne, mentre la speranza di ritrovarlo sano e salvo è al centro dei pensieri di tutti. La solidarietà e il supporto della comunità sono fondamentali in momenti come questo, quando la collaborazione di tutti può fare la differenza nel portare l'anziano a casa sano e salvo.