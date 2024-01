Tennis, Australian Open: Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen volano in finale

Tra le donne, nella prima semifinale degli Australian Open a Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka vince in due set, 7-6 6-4 in un’ora e 42 minuti contro l’ americana Coco Gauff. Per la Sabalenka è la terza finale della sua carriera in un torneo Major. Nella seconda semifinale la cinese Zheng Qinwen prevale 6-4 6- 4 aull’ ucraina Dayana Yastremska. La Zheng è la seconda tennista cinese nella storia a qualificarsi alla finale di questo torneo dopo che Li Na riuscì nel 2011m 2013 e 2014. La finale tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen si giocherà sabato 27 gennaio alle 9,30.