Us Lecce, Bandia, Rafia e Touba di nuovo disponibili

L’ Algeria in cui Touba non ha mai giocato, ha concluso il Gruppo D quarta con 2 punti ma non ha superato la fase a gironi. I tre calciatori saranno a disposizione del tecnico Roberto D’ Aversa per la partita di domenica 28 gennaio alle 12,30 contro il Genoa al “Luigi Ferraris” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno di Serie A. L’ allenatore dei salentini dovrà decidere se farli giocare dall’ inizio oppure portarli in panchina e utilizzarli durante la gara.

Rafia, nella Tunisia, ha realizzato una rete al 20’ del primo tempo nella gara pareggiata 1-1 con il Mali, però gli africani sono arrivati quarti con 2 punti nel Gruppo E e non sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale.