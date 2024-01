Tennis, Australian Open: Djokovic vola in semifinale e sfiderà Sinner

Nei quarti di finale degli Australian Open a Melbourne, il serbo Novak Djokovic vince in quattro set, 7-6 4-6 6-2 6-3 in 3 ore e 45 minuti contro l’ americano Taylor Fritz e si qualifica per la semifinale nella quale sfiderà venerdì 26 gennaio alle 4,30 di mattina Jannik Sinner. Per Djokovic è la quarantottesima semifinale nella sua carriera in un torneo del Grande Slam. Il russo Daniil Medvedev supera 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4 il polacco Hubert Hurkacz. Tra le donne nei quarti di finale, l’ americana Cori Gauff prevale 7-6 6-7 6-2 sull’ ucraina Marta Kostyuk e vola in semifinale. La bielorussa Aryna Sabalenka si impone 6-2 6-2 sulla ceca Barbora Krejcikova.