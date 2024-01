Sanremo: le canzoni e gli artisti più ascoltati nell’ultimo anno

È tempo di Sanremo 2024 e già milioni di italiani stanno preparando le postazioni davanti alla televisione, dibattendo sugli artisti in gara e aspettando con ansia di ascoltare le canzoni e scoprire quale si aggiudicherà la vittoria finale.

Tuttavia, non è necessario aspettare la sera del 6 febbraio per immergersi nell’atmosfera della 74° edizione del Festival. Infatti, Spotify svela oggi le canzoni e gli artisti di Sanremo più ascoltati nell’ultimo anno, tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma e il nuovo quiz che combina i dati di ascolto degli utenti per rivelare "Che canzone di Sanremo sei?”.

Il Festival, oggi più che mai, rappresenta i trend della scena musicale italiana, offrendo il palco alle esibizioni di molti degli artisti più ascoltati su Spotify dalle diverse generazioni di appassionati. Il rapper Geolier, ad esempio, che con “I p’ me, tu p’ te” racconterà la fine di un amore, è stato il secondo artista più ascoltato in Italia nel 2023, contribuendo alla consacrazione della scena rap napoletana. Tra i più ascoltati ci sono però anche rappresentanti di generi molto diversi, come Annalisa, Gazzelle, Rose Villain e Fred De Palma. Menzione speciale per i Ricchi E Poveri, che sono gli artisti attualmente con più ascoltatori mensili sulla piattaforma, di cui una buona parte proveniente dall’estero! Ecco di seguito la lista completa dei 10 artisti in gara più ascoltati nel 2023 in Italia.