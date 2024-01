Tennis, Australian Open: Medvedev vola in finale e sfiderà Sinner

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda semifinale degli Australian Open a Mellbourne, il russo Daniil Medvedev vince in cinque set, 5-7 3-6 7-6 7-6 6-3 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, si qualifica per la finale e sfiderà domani alle 9,30 Jannik Sinner. Per l’ altoatesino numero 4 al mondo nella Classifica ATP sarà una partita molto difficile.

L’unico set perso da Sinner in questo torneo è stato nella prima semifinale vinta contro il serbo Novak Djokovic. Sinner se riuscirà ad imporsi sul russo potrà raggiungere due obiettivi, sarà il primo italiano a vincere questo torneo e raggiungerà il terzo posto al mondo nella Classifica ATP scavalcando di una posizione Medvedev che scenderebbe dal terzo al quarto posto.